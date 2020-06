Tir sospeso nel vuoto, autista salvo

(ANSA) - ROSIGNANO (LIVORNO), 26 GIU - Salvato dai vigili del fuoco sull'A12 tra Livorno e Rosignano l'autista di un Tir che in un incidente era rimasto intrappolato nella cabina del mezzo pesante. Il Tir su un viadotto ha sfondato le protezioni laterali e la cabina è rimasta in bilico, sospesa nel vuoto tra le due carreggiate. Nella dinamica il mezzo si era intraversato per causa in corso di accertamento. L'incidente è avvenuto al km 203. Per i soccorsi è stato deviato temporaneamente il traffico autostradale In carreggiata nord sulla A12, dalla Polstrada. Sul posto i vigili del fuoco sono intervenuti anche con autogru e autoscala.