Coronavirus: Toscana; 2 nuovi casi e altre 2 vittime

(ANSA) - FIRENZE, 26 GIU - Due nuovi casi di positività al Coronavirus, e due decessi, si sono registrati oggi in Toscana.

I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 8.809. I test eseguiti hanno raggiunto quota 326.645, 2.781 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 314, -3,1% rispetto a ieri. I due nuovi decessi sono 1 uomo e 1 donna, con un'età media di 86,5 anni.

Complessivamente, 287 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi o ne sono privi (-7 rispetto a ieri). Sono 2.400 (-77) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con contagiati.

Sono 27 le persone ricoverate, 3 in meno di ieri, di cui 6 in terapia intensiva. (ANSA).