Astori, a Torino perizia su causa decesso

(ANSA) - FIRENZE, 26 GIU - Si sono svolte nello studio a Torino del medico legale Gianluca Bruno, le operazioni peritali disposte dal gup di Firenze Angelo Antonio Pezzuti per stabilire le cause della morte del capitano della Fiorentina Davide Astori. Si tratta del processo in abbreviato a Firenze con il professor Giorgio Galanti, imputato per omicidio colposo. Con Bruno il tribunale ha nominato anche il professor Fiorenzo Gaita, cardiologo. L'udienza per discutere la perizia è fissata per l'1 ottobre 2020. Alle operazioni peritali erano presenti anche il professor Domenico Corrado e il professor Carlo Moreschi, nominati dalla procura, il professor Vittorio Fineschi e il professor Gianfranco Sinagra, nominati per l'imputato dall'avvocato Sigfrido Fenyes, il professor Francesco Fedele e il professor Antonio Oliva, nominati per la parte civile, la moglie di Astori Francesca Fioretti e la piccola Vittoria Astori, dall'avvocato Alessio Mazzoli. (ANSA).