Nautica: Benetti consegna 'giga' yacht Lana, 107 metri

(ANSA) - GENOVA, 23 GIU - Benetti annuncia la consegna di FB277 Lana, giga yacht di 107 metri di lunghezza con scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio. Gli interni e gli esterni di Lana che ha un baglio di 15,2 metri e una stazza lorda di 3.900 tonnellate, sono stati realizzati dai designer e dagli architetti di Benetti. Lana, si legge in una nota del cantiere, è uno degli yacht più emozionanti del panorama nautico anche per il sistema di propulsione ibrida diesel-elettrico con cui è alimentato, per la grande piscina, per la piattaforma dedicata all'atterraggio e al decollo dell'elicottero, per la spa, e per un considerevole numero di toys e tender. L'armatore ha scelto Imperial in qualità di rappresentante e Build Supervisor. Dopo la consegna ufficiale del 18 giugno, oggi Benetti si occupa degli ultimi dettagli prima che Lana lasci definitivamente Livorno. Lana è uno dei tre giga yacht superiori ai 100 metri realizzati recentemente del cantiere italiano. Lana ha già vinto il premio 'Yacht of the Year' dedicato alle imbarcazioni superiori ai 270 piedi (sopra gli 82 metri) durante la scorsa edizione dei World Yachts Trophies organizzata a Cannes. (ANSA).