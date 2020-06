F1: Ferrari in pista al Mugello con Vettel e Leclerc

(ANSA) - SCARPERIA (FIRENZE), 23 GIU - Al via i test a porte chiuse della Ferrari all'autodromo del Mugello con Sebastian Vettel e Charles Leclerc in pista alla guida della SF71H, la vettura impiegata della stagione 2018. Vettel e Leclerc, si stanno allenando in prospettiva della partenza del campionato del mondo di Formula 1, fissato per il fine settimana del 5 luglio in Austria, al Red Bull Ring. E, visto l'utilizzo di una vettura ormai datata, in Ferrari non ci si concentrerà sulla prestazione pura, ma si cercherà soprattutto di mettere alla prova la resistenza fisica di Vettel e Leclerc dopo i mesi di lockdown e di stop della Formula 1, grazie alle caratteristiche del circuito molto selettivo e impegnativo per i piloti, date anche le alte temperature previste oggi in Toscana. La giornata servirà alla scuderia anche per mettere a punto tutte le procedure anti Covid 19 che dovranno essere rispettate nel corso dei weekend di gara.

Appassionati e curiosi stanno raggiungendo le colline intorno al circuito per veder sfrecciare le Rosse. I test sono previsti tutto il giorno. (ANSA).