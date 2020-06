In Toscana codice giallo temporali

(ANSA) - FIRENZE, 21 GIU - Un codice giallo valido dalle ore 13 alle 20 di oggi, domenica 21 giugno, per rischio idrogeologico-idraulico reticolo minore e temporali forti è stato emesso dalla Sala operativa unificata della Regione. Sono interessate tutte le province del territorio toscano, spiegano in un comunicato.

Saranno possibili fenomeni intensi occasionalmente pericolosi per l'incolumità delle persone e in grado di causare disagi e danni a carattere locale. Saranno possibili gli effetti riconducibili al rischio idrogeologico-idraulico reticolo minore, che potrebbero verificarsi in maniera repentina ed improvvisa.