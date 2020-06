Covid, in Toscana 2/o giorno senza morti

(ANSA) - FIRENZE, 21 GIU - Per il secondo giorno consecutivo in Toscana non si registrano nuovi decessi, 52 sono le guarigioni mentre tre i nuovi positivi. In totale sono 10.210 i casi di positività al Covid-19.I nuovi casi sono lo 0,03% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,6% e raggiungono quota 8.750 (l'85,7% dei casi totali). Complessivamente, 337 persone sono in isolamento a casa, (meno 46 rispetto a ieri). Sono 2.853 (meno 63 rispetto a ieri), quelle in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con contagiati. Si riducono i ricoverati nei posti letto dedicati ai pazienti Covid, che oggi sono 28, tre in meno di ieri, di cui nove in terapia intensiva.

È il punto più basso dall'8 marzo per le terapie intensive e dal 4 marzo per i ricoveri totali.