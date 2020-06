Longo, Torino ha dato tutto, meritava di vincere

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - "I calciatori hanno dato tutto quello che hanno, siamo soddisfatti della prestazione e non del risultato. Meritavamo di vincere, abbiamo avuto tre clamorose palle gol più un rigore sbagliato. Questa prestazione ci dà un segnale importante, siamo vivi e abbiamo cominciato con il giusto atteggiamento". Intervistato da Sky Sport, l'allenatore del Torino Moreno Longo si mostra ottimista nonostante la ripresa del campionato non sia coincisa con un successo della formazione granata.

"Abbiamo giocato da squadra nonostante la difficoltà di ritrovarsi dopo una lunga sosta - dice ancora Longo -. Siamo stati dentro il match anche dopo il gol del Parma, abbiamo provato a vincerla nel secondo tempo con occasioni clamorose senza rischiare praticamente nulla. Pensiamo positivo per la prossima partita, il percorso è lungo e difficile. In queste settimane abbiamo provato diversi schieramenti, si può cambiare anche a partita in corso visto che si giocherà ogni tre giorni".

Ma perché il Toro è sembrato una squadra preoccupata? "Questa squadra arrivava da un periodo non facile, è normale avere ancora qualche scoria - risponde Longo -. La squadra mi ha fatto vedere come ha reagito, ci siamo sacrificati l'uno per l'altro.

Solo i risultati ti porteranno in fiducia, oggi c'erano tantissime incognite". (ANSA).