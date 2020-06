Fiorentina; Iachini, con il Brescia come contro Juve

(ANSA) - FIRENZE, 17 GIU - ''Ribery sta facendo tutto quello che può assieme ai compagni per tornare a disposizione nel miglior modo possibile''. Così Beppe Iachini al Tgr Rai Toscana in vista della sfida di lunedì al Franchi contro il Brescia. Fra i viola più attesi c'è il campione francese reduce da quasi 7 mesi di stop fra l'operazione alla caviglia destra e l'emergenza sanitaria.

''Venendo da un infortunio importante e in vista di molti impegni ravvicinati dovremo impiegare e gestire Franck con grande attenzione, valutando molte cose insieme allo staff medico'' ha aggiunto il tecnico comunque soddisfatto complessivamente della condizione della sua squadra: ''I ragazzi stanno bene e stanno migliorando settimana dopo settimana in attesa della risposta del campo. Ma strada facendo ritroveremo di sicuro il ritmo partita''. A dispiacergli è l'assenza dei tifosi: ''Giusto agire per la sicurezza e la salute di tutti ma giocare in uno stadio vuoto non ti dà le stesse emozioni che farlo con gli spalti pieni. Peraltro i nostri sostenitori rappresentano davvero il 12° uomo, ci seguono sempre in casa e fuori con passione e affetto, dovremo pertanto essere bravi a trovare ancor più motivazioni''. In ogni caso sia per i propri tifosi che per il presidente Commisso (''Nonostante sia ancora negli Stati Uniti ci trasmette di continuo il suo attaccamento, sa che stiamo lavorando per cercare di fare meglio possibile a livello di risultati e prestazioni'') la Fiorentina punterà a ripartire con un successo utile ad avvicinarla alla salvezza: ''Bisognerà però stare molto attenti, ci aspetta una partita difficilissima, il Brescia è una squadra ben organizzata e dotata di giocatori di valore. Dovremo affrontarla come se davanti avessimo la Juventus, con la stessa determinazione e concentrazione". (ANSA).