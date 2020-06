Cinema: torna quello estivo a Mandela Forum Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 15 GIU - Si torna al cinema, sotto le stelle a Firenze. Da giovedì 18 giugno riaprono le Arene di Marte, le due sale estive del Nelson Mandela Forum di Firenze che da quasi trent'anni accolgono il pubblico fiorentino e non solo. Fino a settembre, ogni sera, due film: nell'Arena grande arrivano i successi della stagione, da "Parasite" al nuovo film di Woody Allen "Un giorno di pioggia a New York", e tante pellicole che in questo periodo di lockdown sono andate sul web: "Tornare" di Cristina Comencini, "Favolacce" dei fratelli D'Innocenzo, "I Miserabili" di Ladj Ly, "Matthias & Maxime" di Xavier Dolan. Dedicato al cinema d'essai lo schermo dell'Arena piccola: "Dio è donna e si chiama Petrunya", "Il mistero Henri Pick", "Marie Curie" tra le proposte, insieme alle due retrospettive dedicate a Federico Fellini e Agnès Varda, oltre alle versioni restaurate di pellicole di culto come "Caravaggio" di Derek Jarman e "Crash" di David Cronenberg.

Grande attenzione, si spiega, alle misure di sicurezza ai tempi del Covid. Fondamentale, in questo senso, la collaborazione degli spettatori. Alle Arene di marte si accede con la mascherina evitando assembramenti (in fila alla cassa come al supermercato), una volta al posto la mascherina potrà essere tolta. All'ingresso occorre lasciare i propri dati e un recapito telefonico. Per velocizzare l'operazione è possibile scaricare il modello prestampato dal sito www.mandelaforum.it e consegnarlo già compilato all'ingresso. Inviariato il prezzo del biglietto: 5 euro quello intero. Consigliato l'acquisto in prevendita sul sito www.mandelaforum.it. Il cinema sotto le stelle del Mandela Forum prosegue fino a settembre e resta aperto per tutto agosto. (ANSA).