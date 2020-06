A1 riaperta verso sud nel Fiorentino

(ANSA) - FIRENZE, 15 GIU - E' stata riaperta dopo circa tre ore l'A1 in carreggiata sud, tra i caselli di Firenze Impruneta e Firenze Sud, tratto bloccato a partire dalle 10.50 a causa di un incidente che aveva coinvolto un mezzo pesante, ribaltatosi all'interno della galleria Pozzolatico. Attualmente, spiega la società Autostrade, "sul luogo dell'evento il traffico transita su una corsia e si registrano 7 km di coda in direzione di Roma".

Per chi è in viaggio in carreggiata sud Autostrade consiglia, per le brevi percorrenze e per i soli veicoli leggeri, di uscire a Firenze Impruneta, percorrere le viabilità ordinaria per poi rientrare in autostrada a Firenze Sud. Per le lunghe percorrenze invece, "dopo l'uscita a Firenze Impruneta, seguire le indicazioni per Siena, prendere il raccordo Siena-Bettolle e rientrare in A1 a Valdichiana".