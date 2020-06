Il Maggio riapre al pubblico con sette concerti sinfonici

(ANSA) - FIRENZE, 12 GIU - Il Maggio Musicale Fiorentino è il primo ente lirico sinfonico italiano a riaprire le porte al pubblico e lo farà dal 17 giugno con sette concerti sinfonici e prevedendo 200 i posti in vendita in platea, in linea con le disposizioni di sicurezza anti contagio. I concerti saranno anche trasmessi in diretta streaming sulla piattaforma Idagio. I concerti, spiega una nota, sono fissati il 17, 20, 23, 27, 30 giugno, 3 e 7 luglio. Sul podio per sei serate ci sarà il direttore musicale a vita Zubin Mehta che con questo ciclo affronta l'esecuzione integrale delle sinfonie di Franz Schubert. Il 27 giugno, invece, Daniele Gatti dirigerà due sinfonie di Franz Joseph Haydn. I programmi dei sette concerti saranno quindi centrati soprattutto sulla produzione musicale viennese, con opere come la Tragica, l'Incompiuta e la Grande di Franz Schubert, e capolavori della musica sacra come Messa dell'incoronazione di Wolfgang Amadeus Mozart e la Missa in tempore belli di Franz Joseph Haydn. (ANSA).