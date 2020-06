Dior e Vespa insieme, per i 75 anni un nuovo scooter (2)

(ANSA) - MILANO, 12 GIU - La Vespa 946 Christian Dior ha un telaio monoscocca e linee grafiche che rendono omaggio all'heritage delle due case. Vuole essere "simbolo di eleganza, oggetto del desiderio" per riflettere "il comune impegno verso l'eccellenza del savoir-faire e della cura del dettaglio" sottolinea una nota.

Il modello di scooter alla base è quello presentato nel 2012 a Milano, e contraddistinta dall'eleganza e dal minimalismo delle linee e dall'innovazione tecnologica, è stata ridisegnata per l'occasione da Maria Grazia Chiuri, Direttore Creativo delle collezioni donna di Dior. Lo scooter sarà prodotto in Italia, con la cura, la dedizione e la precisione di un atelier di moda.

Ispirato al design della sella, il bauletto decorato con il motivo Dior Oblique (disegnato da Marc Bohan nel 1967) è stato appositamente progettato per essere fissato al portapacchi, conferendo uno stile unico a questo modello. Un casco decorato con lo stesso motivo iconico completa l'esclusiva linea di accessori.

Simboli di fuga verso nuovi orizzonti, queste creazioni in edizione limitata saranno disponibili dalla primavera del 2021 nelle boutique Dior di tutto il mondo e successivamente in selezionati flagship store Motoplex del Gruppo Piaggio1. (ANSA).