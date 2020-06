Covid19: Toscana, ancora 7 nuovi casi

(ANSA) - FIRENZE, 12 GIU - Annovera altri sette nuovi casi positivi di Coronavirus - senza ancora toccare lo zero - e un altro morto, un uomo di 70 anni di Firenze, (totale decessi va a 1.080), il bilancio aggiornato delle ultime 24 ore fatto dalla Regione sulla pandemia in Toscana. Sono saliti a 10.165 i casi di positività dall'inizio mentre i guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 8.575 (l'84,4% dei casi totali). Dunque, adesso i positivi sono 510 (-2,1%), di cui 460 (-0,9%) in isolamento a casa e 50 (-12,3%) i ricoverati negli ospedali (fra questi sono 14 i degenti in terapia intensiva, meno uno rispetto a ieri). Inoltre ci sono 3.334, altro dato in calo da molti giorni, di persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva e non positive, che hanno avuto contatti con contagiati. Le persone complessivamente guarite salgono a 8.575 (+17 su ieri, +0,2%): 665 sono 'clinicamente guarite' e 7.910 (+79 su pari al +1%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.