Orbetello Book Prize, prima edizione posticipata al 2021

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - E' stata posticipata al 2021 la prima edizione competitiva del premio letterario internazionale OBP - Orbetello Book Prize, a causa dell'emergenza Covid-19.

Promossa dall'assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Orbetello e organizzata dall'agenzia di comunicazione Zigzag, la manifestazione si sarebbe dovuta tenere da venerdì 26 a domenica 28 giugno 2020 ai Giardini Chiusi di Orbetello.

"È con grande dispiacere che annuncio lo slittamento della prima edizione competitiva dell'OBP - Orbetello Book Prize al 2021, a causa dell'emergenza Covid-19. L'amministrazione comunale continua a credere fermamente che il Premio rappresenti una grande opportunità per Orbetello e per questo lavoreremo con ancora maggiore impegno alla piena attuazione del suo progetto in vista del prossimo anno" ha detto Maddalena Ottali, assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Orbetello.

Anticipato nel 2019 da un'edizione numero zero (non competitiva), che ha avuto molto successo di pubblico, l'OBP è dedicato alla narrativa di qualità e oltre a valorizzare i libri e la lettura, intende promuovere il territorio: per questo Orbetello dà il nome al premio come eccellenza della Maremma.

Aggiornamenti sulle attività dell'OBP - Orbetello Book Prize saranno rese note nei prossimi mesi attraverso il sito web e la pagina Facebook del Premio www.orbetellobookprize.it/ e www.facebook.com/OBP-Orbetello-Book-Prize/ (ANSA).