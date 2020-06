Meyer, una corsa a distanza a sostegno Play therapy bambini

(ANSA) - FIRENZE, 11 GIU - Una corsa di cinque chilometri per sostenere la Play therapy del Meyer, una cura speciale che cerca di restituire ai bambini e alle loro famiglie un po' di serenità anche nel momento del ricovero con il gioco, la lettura, la musica, l'allegria dei clown e dei quattro zampe.

L'evento, organizzato dalla Fondazione Meyer, è una corsa 'a distanza' che si può fare dove si vuole e che chiama a raccolta i runner solidali di tutto il mondo. L'iniziativa, chiamata #Runformeyer virtual challenge, si svolgerà dal 9 al 12 luglio. Per partecipare basta percorrere 5 km lungo l'itinerario che si preferisce e l'orario più comodo: dalle corse nel parco a quelle in garage, dalla strada a su e giù per le scale di casa.

L'iscrizione richiede una donazione minima di dieci euro (con 5 euro in più sarà possibile ricevere tramite corriere la maglia tecnica #Runformeyer donata da Guess) : si potrà così scaricare l'apposita app per smartphone che traccerà la distanza e il tempo impiegato per la corsa. Sarà questo uno dei criteri che consentirà di accedere alla classifica generale. Le iscrizioni si sono possono effettuare tramite il sito www.runformeyer.it e lunedì 13 luglio, saranno pubblicati i risultati ufficiali su sito e pagina Fb #runformeyer.

Ad aggiudicarsi la vittoria saranno i tre runner più veloci ma pure l'ironia avrà un riconoscimento: basta inviare entro il 12 luglio a mezzanotte una e-mail a info@runformeyer.it con una foto o un video della propria impresa. Grazie alla pagina di raccolta fondi aperte sulla piattaforma Rete del Dono, saranno premiati anche i tre sportivi che coinvolgendo colleghi, amici e parenti raggiungeranno la maggior raccolta. E un'ultima categoria premiata sarà riservata ai gruppi più numerosi (società sportiva, azienda, ente). (ANSA).