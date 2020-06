Galleria Accademia regola visite guidate

(ANSA) - FIRENZE, 11 GIU - Due visitatori con la guida turistica che li accompagna oppure piccoli gruppi di familiari (massimo quattro) con la guida: sono queste le nuove modalità di visita compatibili con le misure di sicurezza anti-Covid19, adottate dalla Galleria dell'Accademia, a Firenze. La nuova organizzazione è stata al centro di un incontro tra il direttore Cecilie Hollberg e i rappresentanti delle maggiori associazioni fiorentine di guide turistiche. Il museo è stato riaperto il 2 giugno con accesso massimo di 50 persone contemporanemente presenti all'interno, biglietto di ingresso ridotto e orario rivisto. Cecilie Hollberg, spiega una nota, ha illustrato sul campo il nuovo percorso espositivo e tutte le modalità di visita, modificate in seguito alle normative per l'emergenza sanitaria. E' comunque intenzione della direttrice "rivedere le attuali misure di prevenzione e protezione non appena la normativa e le condizioni lo renderanno possibile anche attraverso una verifica continua degli effetti dell'attuale sperimentazione". (ANSA).