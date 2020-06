Coronavirus: risalgono casi, 10 nuovi positivi in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 11 GIU - Risalgono un po' i casi di coronavirus in Toscana, sono 10 , lo 0,1% in rispetto a ieri. In totale da inizio epidemia si contano 10.158 casi di positività al Coronavirus in regione. Crescono anche i guariti, dello dello 0,3%, pari a 27 in più, e raggiungono quota 8.558 (l'84,2% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 283.638, 3.147 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 3.408.

Gli attualmente positivi sono oggi 521, -3,3% rispetto a ieri.

Si registra 1 nuovo decesso: una donna di 86 anni morta a Prato.

I pazienti deceduti in Toscana da inizio epidemia sono 1.079 i deceduti.

Complessivamente, 464 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (meno 20 rispetto a ieri, meno 4,1%).

Sono 3.370 (meno 88 rispetto a ieri, meno 2,5%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid che oggi sono complessivamente 57, 2 in più di ieri (più 3,6%), di cui 15 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri). Le persone complessivamente guarite salgono a 8.558 (più 27 rispetto a ieri, più 0,3%): 727 persone "clinicamente guarite" (meno 60 rispetto a ieri, meno 7,6%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione e 7.831 (più 87 rispetto a ieri, più 1,1%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.

(ANSA).