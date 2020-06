Covid, 3 nuovi casi e un decesso

(ANSA) - FIRENZE, 10 GIU - In Toscana sono 10.148 i casi di positività al Coronavirus, 3 in più rispetto a ieri. Si registra un nuovo decesso, un uomo di 72 anni, che porta a 1.078 il numero dei morti dall'inizio dell'epidemia. Sono 91 i guariti in più (+1,1%) che raggiungono quota 8.531 (l'84,1% dei casi totali). I tamponi eseguiti complessivamente sono 280.491, 3.399 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 4.193. Gli attualmente positivi sono oggi 539, -14,2% rispetto a ieri.

Complessivamente, 484 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi ne sono prive di sintomi -81 rispetto a ieri, -14,3%). Sono 3.458 (-155 rispetto a ieri, -4,3%) le persone isolate perché hanno avuto contatti con contagiati. Si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto Covid, che oggi sono complessivamente 55, (-8 su ieri) di cui 15 in terapia intensiva (-2). È il punto più basso dal 9 marzo per le terapie intensive e dal 6 marzo per i ricoveri totali.