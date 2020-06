Ciclismo: il ritorno di Aru, parteciperà al Tour de France

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - L'UAE Emirates ha scelto gli uomini per i grandi giri che si disputeranno nei prossimi mesi. Emerge, nelle file della squadra emiratina, un giusto equilibrio fra scalatori, velocisti e cacciatori di tappe. La lista completa di ciascuna formazione, tuttavia, verrà definita nelle prossime settimane.

Per il Tour de France saranno in lizza, con la maglia dell'UAE Emirates, Fabio Aru (Ita), Tadej Pogacar (Slo), Davide Formolo (Ita), David De la Cruz (Spa), Alexander Kristoff (Nor).

Saranno al Giro d'Italia, invece, Fernando Gaviria (Col), Maximiliano Richeze (Arg), Sebastian Molano (Col), Brandon McNulty (Usa), Joe Dombrowski (Usa), Valerio Conti (Ita), Diego Ulissi (Ita).

Per la Vuelta sono stati selezionati, infine, David De la Cruz (Spa), Davide Formolo (Ita), Fabio Aru (Ita), Jasper Philipsen (Bel), Rui Costa (Por).

"Siamo ottimisti. La solidarietà all'interno della squadra è stata un gran valore in questo periodo, ci piacerebbe che continuasse in vista del ritorno alle corse - le parole del team principal, Mauro Gianetti -. Il team, dietro le quinte, ha svolto un gran lavoro, anche grazie al supporto degli sponsor, per garantire un efficace protocollo di sicurezza per quando si riprenderà a gareggiare. La prospettiva di tornare a correre è entusiasmante per la squadra e per tutti noi. Gli stessi atleti sono più motivati che mai per misurarsi con il nuovo calendario". (ANSA).