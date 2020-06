(ANSA) - CATANZARO, 10 GIU - Ammonta ad oltre otto milioni di euro il valore delle 14 aziende. agricole sequestrate, 14 in provincia di Matera e due in quella di Cosenza sequestrate stamattina nell'ambito dell'operazione "Demetra" contro il caporalato.

Sequestrati inoltre venti automezzi che venivano utilizzati per condurre i migranti nei campi di lavoro. (ANSA).