Solo 1 nuovo caso in Toscana,3 i decessi

(ANSA) - FIRENZE, 9 GIU - In Toscana sono 10.145 i casi di positività al Coronavirus, 1 in più rispetto a ieri, registrato nel territorio dell'Asl Centro. I nuovi casi sono lo 0,01% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 1,1% e raggiungono quota 8.440 (l'83,2% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 277.092, 3.386 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 3.095. Gli attualmente positivi sono oggi 628, -12,9% rispetto a ieri. Si registrano tre nuovi decessi, tutte donne con un'età media di 89,3 anni e di cui una morta a Siena e due a Firenze. Da inizio pandemia soni stati 1.077 i deceduti.

Complessivamente ci sono 565 positivi in isolamento a casa, mentre altre 3.613 persone sono anche loro isolate perchè contatti di contagiati. Si riducono ancora le persone ricoverate: sono complessivamente 63 di cui 17 in terapia intensiva. Le persone complessivamente guarite salgono a 8.440: 769 'clinicamente guarite', 7.671 a tutti gli effetti.