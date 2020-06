Salvati da piena,padre si tuffa in fiume

(ANSA) - GROSSETO, 09 GIU - Salvati dai vigili del fuoco due ragazzi sorpresi dalla piena di un torrente in Maremma, gonfio per le piogge di ieri: erano su una riva del corso d'acqua,sul greto, quando è arrivata un'ondata che li ha tagliati fuori. Il padre dei due si è lanciato in acqua per soccorrerli ma la forza della corrente lo ha fatto desistere. E' successo nel torrente Gretano, nel comune di Civitella Paganico, ieri sera tardi. Sul posto sono andate due squadre di pompieri, otto uomini di cui sei con specializzazione Speleo Alpino Fluviale che hanno recuperato i due ragazzi, entrambi incolumi, solo spaventati. Il recupero è avvenuto da una sponda sufficientemente vicina al punto in cui erano rimasti bloccati.