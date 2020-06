Mit nomina Rossi commissario ponte Albiano

(ANSA) - FIRENZE, 09 GIU - Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi è stato nominato commissario straordinario per la ricostruzione del ponte di Albiano Magra (Massa Carrara), crollato l'8 aprile 2020. E' quanto si legge in una nota del Mit. Il decreto di nomina è stato firmato oggi dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Verso la ricostruzione del ponte il sottosegretario delle Infrastrutture e Trasporti Roberto Traversi annuncia l'avvio delle procedure per la realizzazione delle rampe provvisorie che collegheranno Albiano Magra (Massa-Carrara) con il tracciato autostradale della A15 a parziale soluzione dei disagi causati dal crollo del viadotto sul fiume Magra sulla strada statale 330 l'8 aprile scorso. "Ho dato incarico agli uffici del ministero di predisporre gli atti necessari per dare avvio alla costruzione delle rampe provvisorie per il collegamento di Albiano Magra con l'autostrada A15 Parma-La Spezia", ha detto. Ad occuparsi della realizzazione sarà Anas in accordo con il concessionario autostradale. (ANSA).