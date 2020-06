Covid: Toscana, +9 positivi e 4 morti

(ANSA) - FIRENZE, 08 GIU - Lieve risalita dei nuovi casi positivi al Coronavirus in Toscana (sono 9 in più rispetto a ieri quando se ne contava uno solo) e altri quattro morti nella regione tra i pazienti Covid nelle ultime 24 ore, due a Firenze e due a Pisa. Così adesso salgono a 10.144 i casi totali di positività e 1.074 le vittime dell'epidemia nella regione. I nuovi casi sono nella Asl Toscana Centro (quattro) e nella Asl Toscana Sud Est (cinque). I guariti crescono del 0,4% e raggiungono quota 8.349 (82,3% dei casi, +34 su ieri) suddivisi fra 760 guariti clinici (-30 su ieri) e 7.589 (+64 su ieri) guarigioni virali, con doppio tampone negativo. I pazienti attualmente considerati positivi sono oggi 721 (-3,9%): tra questi i ricoverati in ospedale ora sono 70 di cui 20 nelle terapie intensive.