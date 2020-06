Toscana verso zero,1 solo nuovo positivo

(ANSA) - FIRENZE, 07 GIU - Toscana verso quota zero di nuovi casi di Coronavirus. Nelle ultime 24 ore infatti è stato riscontrato un solo nuovo caso di paziente positivo mentre i decessi sono stati 2, uno a Firenze, l'altro nella provincia di Massa Carrara, per un totale regionale salito ora a 1.070 vittime. Le guarigioni virali continuano ad aumentare (+64 su ieri). E' quanto riporta l'aggiornamento della Regione che in totale conta finora 10.135 casi di positività. I guariti complessivi crescono del +0,4% e raggiungono quota 8.315 (82% dei casi): tra questi ci sono 790 guariti clinici e 7.525 (+0,9%) con guarigione virale, con doppio tampone negativo. Gli attualmente positivi, dunque, sono oggi 750, -4,5% rispetto a ieri. Ci sono ancora 678 persone in isolamento a casa, con sintomi lievi o asintomatiche (-5%) e altre 4.261 (-3,1%) isolate in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con contagiati.