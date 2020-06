Menarini,150 mln su nuovo sito in Italia

(ANSA) - FIRENZE, 06 GIU - Il gruppo Menarini realizzerà un nuovo polo produttivo di 40mila metri quadri a Sesto Fiorentino, nell'area ex Longinotti con un investimento da 150 milioni di euro per oltre 250 posti di lavoro e altrettanti nell'indotto.

Approvato un protocollo d'intesa tra Regione, Comune, Città metropolitana e azienda. "Il progetto assume una rilevanza strategica per il recupero di un'area industriale, per la tipologia di attività ed innovazione, per le ricadute occupazionali", commenta il presidente della Regione Enrico Rossi. Il nuovo sito avrà una capacità annua di 100 milioni di confezioni per 3 miliardi di compresse. "Procedere a un investimento così significativo per la Toscana come intende realizzare Menarini non era scontato di questi tempi", spiega Rossi. "E' una decisione di cuore", dicono Lucia e Alberto Giovanni Aleotti, azionisti e membri del board di Menarini, "privilegiare il nostro Paese e farlo subito con un investimento che dia immediatamente un contributo a'economia e occupazione.

Marcherà la voglia dell'Italia di ricominciare a correre".

