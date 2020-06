Covid:Toscana,+5 positivi,altri 5 morti

(ANSA) - FIRENZE, 06 GIU - Altri cinque morti in Toscana nelle ultime 24 ore tra pazienti positivi al Coronavirus (il totale sale a 1.068), mentre rimangono contenuti i rilevamenti di nuovi casi, cinque in più per un numero complessivo di 10.134 dall'inizio dell'epidemia. Lo riferisce la Regione Toscana. I nuovi decessi sono stati due nella provincia di Massa-Carrara, uno a Lucca, due a Livorno, mentre i nuovi positivi nell'area di Firenze (quattro ) e Prato (uno). Gli attualmente positivi sono oggi 785, -8,4% su ieri. Tra questi 714 persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (-65 rispetto a ieri pari -8,3%). Ci sono anche 4.397 persone (-431 pari a -8,9%) isolate in sorveglianza attiva per aver avuto contatti con persone contagiate.