il Lucca Classica 2020 ad Antonio Pappano

(ANSA) - LUCCA, 05 GIU - Dopo la compositrice Sofija Gubaidulina, il soprano Raina Kabaivanska, l'étoile Eleonora Abbagnato, l'imprenditore Brunello Cucinelli e il cardinale Gianfranco Ravasi, il premio Lucca Classica va al direttore d'orchestra Antonio Pappano, protagonista della musica internazionale.

Direttore musicale dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia dal 2005 e della Royal Opera House dal 2002, Pappano, precisa una nota, è considerato uno dei più grandi direttori del nostro tempo nonché uno dei più amati dagli orchestrali per carisma e capacità comunicativa. Il premio Lucca Classica, dedicato ad artisti di diverse discipline e a personaggi della cultura di rilievo internazionale, viene assegnato a Pappano per la sua straordinaria attività artistica. "Siamo davvero onorati di poter assegnare il premio al maestro Pappano e guardiamo con fiducia alla possibilità di averlo ospite a Lucca nel prossimo futuro, anche nell'ottica di un fruttuoso rapporto con l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, guidata dal maestro Michele dall'Ongaro", commentano il presidente dell'Associazione Musicale Lucchese, Marco Cattani, e il direttore artistico del Festival, Simone Soldati. "Il premio Lucca Classica 2020 viene conferito in un momento incerto e delicatissimo per lo spettacolo dal vivo, pesantemente provato in Italia e nel mondo dalla crisi pandemica - afferma Giovanni Del Carlo, amministratore unico del Teatro del Giglio -. La scelta di assegnare questo premio a un artista del calibro di sir Antonio Pappano, è un segno forte della vitalità culturale della nostra città, il tentativo di 'mantenere a fuoco' la necessità della musica e dello spettacolo anche, e vorrei dire soprattutto, in tempi tanto difficili e oscuri".

In attesa di poter annunciare anche alcune novità su Lucca Classica che potrebbero riguardare in via straordinaria i mesi estivi, Associazione musicale lucchese e Teatro del Giglio, promotori del Festival, sono al lavoro per programmare la cerimonia di consegna del Premio. (ANSA).