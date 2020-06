Aeroporti: Firenze; inaugurato nuovo gate Covid-safe

(ANSA) - FIRENZE, 05 GIU - E' stato inaugurato ufficialmente oggi il nuovo gate 1-A Covid-safe dell'aeroporto di Firenze, realizzato da Toscana aeroporti per facilitare l'attuazione delle misure di distanziamento sociale in fase di imbarco. Il gate 1-A è situato in un'area di pre-imbarco dotata di posti a sedere distanziati e di un'area di imbarco in cui verrà garantita la distanza interpersonale in accodamento tramite apposite misure: è consentito l'imbarco a piedi, evitando quindi l'utilizzo del bus.

Con la ripresa del traffico aereo ha preso il via anche il protocollo specifico ideato da Toscana Aeroporti che prevede negli scali di Pisa e Firenze, su base volontaria, la possibilità per i passeggeri in partenza di sottoporsi prima dell'ingresso in aeroporto a un test sierologico veloce: in alternativa, si dovrà rispondere a un questionario sui propri contatti. Prima dell'ingresso nell'aerostazione, i passeggeri in partenza accederanno a un portale per la sanificazione personale, irrorato da una nebbiolina di perossido di idrogeno.

A ogni passeggero saranno inoltre offerti guanti, mascherine e gel sanificante. (ANSA).