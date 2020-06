Cocaina nel Pistoiese, 11 misure

(ANSA) - PISTOIA, 04 GIU - E' in corso da stamani una vasta operazione antidroga della polizia di Pistoia che, in collaborazione con il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia e con la polizia albanese, ha portato all'esecuzione di 11 misure cautelari in un'inchiesta contro lo spaccio di cocaina nella provincia pistoiese. L'operazione è coordinata dallo Sco e si avvale del supporto di pattuglie del Reparto prevenzione crimine Toscana. Impiegati cani antidroga nelle attività.