Cinema: a luglio riparte la stagione dei set in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 04 GIU - Riparte la stagione dei set cinematografici in Toscana dopo uno stop di quasi tre mesi a causa dell'emergenza Coronavirus. Lo annuncia Toscana Film Commission. Nel territorio regionale sono tre le nuove produzioni in arrivo a luglio, che si avvalgono della collaborazione della Toscana Film Commission. Nell'arcipelago toscano si gira il film tv tedesco 'Un'estate all'Elba', prodotto da Zdf, Ariane Krampe, con la produzione esecutiva di Viola Film (Italia): le riprese si protrarranno in tutto per quattro settimane. All'Elba da luglio si torna poi a dirigere la serie di film tv di successo, ispirata ai racconti di Marco Malvaldi, 'I delitti del Barlume', prodotta da Palomar per Sky Cinema e arrivata all'ottava edizione. Le riprese si terranno per sei settimane. Sempre nel mese di luglio sono attese le riprese del film Benelux, prodotto da Profile Pictures (Danimarca), in coproduzione con Oak Motion Pictures (Olanda), e con la produzione esecutiva di Apapaja Film (Italia), per la regia di d Christian Tafdru. La produzione nordeuropea, che ancora non ha rivelato la trama e il cast del film, sarà al lavoro a Volterra e dintorni per circa una settimana. (ANSA).