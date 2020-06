Traffico di eroina, 8 arresti in carcere

(ANSA) - PISTOIA, 01 GIU - Otto misure di custodia cautelare in carcere a carico di nigeriani ritenuti responsabili di traffico di eroina e hashish nelle province di Pistoia, Prato e Lucca in un'operazione dei carabinieri di Montecatini Terme dopo un'indagine iniziata nel settembre 2019 e protrattasi fino a marzo 2020. Era partita da insistenti segnalazioni dei residenti di Montecatini Terme che da tempo notavano pusher nigeriani presso scuole e stazioni ferroviarie. I militari li hanno seguiti, pedinati, ripresi con le telecamere e li hanno incastrati con indagini tradizionali ma con riscontri testimoniali e ricostruendo con certosina pazienza spostamenti ed i fatti-reato commessi. Per tutti gli otto l'accusa è di concorso in traffico di stupefacenti. Due arrestati sono irregolari in Italia. Oltre 30 gli assuntori di droga segnalati alla prefettura di Pistoia.