Fase 2: Rossi, aspettare 1 settimana riaperture è buonsenso

(ANSA) - FIRENZE, 31 MAG - "Aspettare anche una settimana, e arrivare anche in Lombardia a numero di contagi molto ridotto, darebbe sicurezza a tutta l'Italia e forse si potrebbe riaprire con maggiore tranquillità", "sarebbe un ragionamento di semplice buon senso" dal momento che i dati sui contagi "non sono ancora assestati" e la Lombardia mantiene ancora un "impatto pesante".

Lo ha detto il governatore toscano Enrico Rossi a Sky Tg24. Per Rossi anche tra i cittadini "c'è un sentimento diffuso di preoccupazione". "Rischiamo un po' - ha aggiunto - di lanciare un messaggio altalenante, in base alle emozioni". Quello "attuale è che tutto è finito: non è cosi, i fenomeni non sono assestati, anche in Toscana: l'altro giorno c'erano due casi di contagio, ieri 12". Laddove ce ne sono centinaia "rimango un po' sbalordito a vedere questa forte spinta a riprendere a far tutto come prima", "sarei più cauto". "Non voglio fare lo sceriffo - ha concluso -, non sono per la guerra tra Regioni ma il mio invito al Governo è di considerare anche questi aspetti".

(ANSA).