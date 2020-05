Auto finisce in canale a Viareggio, salvo conducente

(ANSA) - FIRENZE, 31 MAG - Una Opel Corsa e' finita nel canale Burlamacca, in via Montramito interna a Viareggio (Lucca), la notte scorsa.Il conducente, un giovane residente nella cittadina versiliese, e' riuscito ad uscire e a mettersi in salvo. La vettura è stata poi recuperata stamani con l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto intervenuti la polizia municipale e i carabinieri per i rilievi del caso.

(ANSA).