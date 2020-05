Spiagge libere, 4 mt tra ombrelloni

(ANSA) - FIRENZE, 30 MAG - Linee guida anti covid per i centri estivi e le spiagge libere in Toscana. Le dispone un'ordinanza firmata dal presidente della Regione Enrico Rossi.

Le misure, spiega una nota, sono il frutto di un confronto tra la Giunta regionale e Anci Toscana.

Sulle spiagge la Regione aveva già definito nei giorni scorsi le linee guida per gli stabilimenti balneari e quelle per le aree non attrezzate non sono molto diverse. Dovrà essere rispettata la distanza di un metro tra le persone (eccetto che per i conviventi), ma si continua a raccomandare almeno 1,80 metri. La mascherina, che si potrà non indossare stesi in spiaggia, dovrà essere a portata di mano in caso di situazioni nelle quali fosse impossibile stare ad almeno un metro. Tra un ombrellone e l'altro piantato in terra ci dovranno essere minimo quattro metri, e un metro e mezzo tra lettini, sedie e sdrai.

Non si potrà svolgere attività ludiche e sportive di gruppo. I Comuni potranno fissare ulteriori regole per l'accesso in spiaggia.