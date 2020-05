Incidenti stradali: investita auto a Livorno, morta donna

(ANSA) - LIVORNO, 30 MAG - Una donna livornese di 74 anni è morta la notte scorsa all'ospedale di Livorno dove era stata ricoverata nel tardo pomeriggio di ieri in seguito a un investimento stradale.

L'anziana stava attraversando sulle strisce pedonali viale Italia, in un tratto del lungomare vicino all'ippodromo, quando è stata urtata dalla vettura, condotta da un uomo. Soccorsa da un'ambulanza dell'Svs era arrivata in ospedale cosciente, con un politrauma: le sue condizioni, come spiegano dalla polizia municipale, si sarebbero improvvisamente precipitate ed è deceduta. Nell'Aretino un centauro 48enne è morto nello scontro frontale tra due moto a Palazzuolo, nel comune di Monte San Savino, sulla strada statale 73 Senese Aretina. Sul posto sono intervenuti un'automedica e due ambulanze e successivamente ne sono arrivate altre due dall'area senese e l'elisoccorso Pegaso 1. Nonostante le manovre rianimatorie messe in atto dai sanitari il 48enne è deceduto. L'altro motociclista, un 63enne aretino, è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale senese della Scotte dove si trova ricoverato. Sul posto anche personale Anas e i carabinieri per capire la dinamica dello scontro. Anas segnala che al momento nel tratto il transito è provvisoriamente regolato a senso unico alternato.