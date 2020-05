Giovane aggredita mentre sale su tram Firenze, via cellulare

(ANSA) - FIRENZE, 30 MAG - Aggredita e rapinata mentre saliva sulla tramvia: è accaduto ieri poo dopo le 23 a Firenze, in piazza della Stazione, a una 20enne italiana. Un uomo avrebbe colpita la giovane con uno schiaffo al volto e le avrebbe portato via lo smartphone strappandoglielo dalle mani. Infine sarebe scappato via.

La ventenne è rimasta illesa e ha rifiutato le cure dei sanitari del 118. Sull'episodio indaga la polizia. (ANSA).