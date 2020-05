Firenze al tempo del Covid, in mostra foto Michahelles

(ANSA) - FIRENZE, 30 MAG - Firenze al tempo del Coronavirus nelle immagini realizzate dal fotografo Sandro Michahelles.

Scatti ora raccolti in una mostra aperta fino al 30 giugno nel capoluogo toscano.

L'esposizione, al via da oggi, è ospitata nello studio del fotografo in via San Niccolò (tutti i giorni dalle 10 alle 20) e raccoglie le vedute, deserte, della città durante i giorni del lockdown, dagli Uffizi al mercato di San Lorenzo, da ponte Vecchio al Duomo, dal piazzale Michelangelo a Santissima Annunziata. (ANSA).