Furti in casa per acquistare partite droga, arresti

(ANSA) - FIRENZE, 28 MAG - I carabinieri di Pontassieve (Firenze) hanno arrestato quattro persone, in esecuzione di misura cautelare, per un'inchiesta coordinata dalla procura fiorentina su furti in abitazione i cui proventi sarebbero stati reinvestiti nell'acquisto di ingenti quantitativi di stupefacenti. In totale sono nove gli indagati. Le indagini, si spiega dall'Arma, avrebbero permesso di accertare l'esistenza di un sodalizio composto da cittadini albanesi dedito a furti in abitazione nella provincia di Firenze - dieci quelli scoperti -, il cui ricavato era reinvestito nell'acquisto di cocaina e marijuana. Nel corso delle indagini sequestrati circa un kg di cocaina e anche cinque pistole. (ANSA).