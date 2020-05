Fase 2: si torna a salire sulla Torre di Pisa

(ANSA) - PISA, 28 MAG - Si torna a salite sulla Torre di Pisa. Il celebre monumento di piazza dei Miracoli riapre infatti alle viste del pubblico da sabato 30 maggio, con orario 10-18.

"Sarà consentito l'accesso esattamente come prima del lockdown ma solo con una riduzione del numero di persone per ciascun gruppo, che passano da 35 a 15", ha spiegato Gianluca De Felice, segretario dell'Opera primaziale pisana che sovrintende ai monumenti di piazza dei Miracolil, sito Unesco, che al pari della Torre tornano tutti visitabili, fatta eccezione per il Museo delle Sinopie per il quale è in corso il riallestimento.

Tutti i visitatori che accederanno alla Torre saranno forniti di un dispositivo elettronico che emetterà segnali visivi e sonori per avvertire che non si sta rispettando il distanziamento interpersonale di un metro. Sarà obbligatorio indossare le mascherine. Accessi contingentati anche agli altri monumenti: non più di 150 visitatori contemporaneamente in Cattedrale, 100 al Museo dell'Opera del Duomo e al Battistero e 250 al camposanto monumentale. Intanto già 15 le prenotazioni arrivate stamani per la Torre. (ANSA).