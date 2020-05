Batman e Superman 'arrivano' in Galleria Accademia

(ANSA) - FIRENZE, 28 MAG - E' ambientato all'interno delle Gallerie dell'Accademia a Firenze il numero uno di una delle serie di pubblicazioni Dc Comics a cura di Panini Comics che partiranno il 4 giugno.

Superman, Batman, Wonder Woman, Flash e Lanterna Verde sono solo alcuni dei supereroi dell'Universo Dc che troveranno nuova vita negli albi e nei volumi che Panini Comics renderà disponibili in formato cartaceo e digitale. Il numero uno della serie è una City Edition: la cover è infatti ambientata a Firenze. Un'illustrazione esclusiva realizzata per Panini Comics da Simone Bianchi, artista del mondo del fumetto che ha scelto di rappresentare i due celebri supereroi all'interno della Galleria dell'Accademia, davanti al David di Michelangelo. Si tratta, spiega una nota, di un artwork unico, un pezzo da collezione disponibile anche in una versione in serie limitata e rinominata per l'occasione Museum Edition. Le altre serie principali sono Batman, Justice League, Wonder Woman, Lanterna Verde, Flash, Superman, Aquaman, Harley Quinn e Dc Crossover .

(ANSA).