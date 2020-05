Toscana riapre terme e circoli

(ANSA) - FIRENZE, 27 MAG - In Toscana possono riaprire terme e circoli culturali e ricreativi, una volta che le strutture si saranno adeguate alle norme anticontagio: lo prevede una nuova ordinanza della Regione che recepisce alcune linee guida approvate il 25 maggio in Conferenza delle Regioni. Fra le disposizioni di sicurezza da seguire, nei circoli, l'obbligo dell'uso delle mascherine in tutti i locali chiusi resi accessibili al pubblico e in tutte le situazioni in cui non si può mantenere la distanza di sicurezza. Previsto anche un registro delle presenze da conservare 14 giorni. Inoltre è raccomandato di misurare la temperatura a chi entra e di svolgere le attività il più possibile all'aperto. Invece per le terme, nelle piscine ogni utente dovrà avere uno spazio di sicurezza di 4 metri quadrati. Inoltre, test sierologici sono stati previsti anche per i bagnini degli stabilimenti utilizzando i test messi a disposizione dalla Regione gratuitamente come previsto per le categorie al pubblico.