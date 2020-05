Toscana, +0,1% contagi, altri 6 morti

(ANSA) - FIRENZE, 27 MAG - Lieve aumento dei nuovi contagiati in Toscana (+12 su ieri) dove i positivi totali al Coronavirus salgono a 10.082 persone e i guariti, tra clinici e virali, crescono del 0,9% e raggiungono quota 7.595 mentre si registrano 6 nuovi decessi (quattro a Firenze,uno a Massa,uno a Siena) per un totale di 1.027 mort. Al netto di guariti e deceduti gli attualmente positivi sono oggi 1.460 (-4,1%) secondo i dati diffusi dalla Regione Toscana. Ora ci sono 1.297 persone positive in isolamento a casa con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere o senza sintomi e sono 7.093 le persone isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid, che oggi sono complessivamente 163, 16 in meno di ieri (-8,9%) di cui 31 in terapia intensiva (tre in meno rispetto a ieri, -8,8%). È il punto più basso dal 9 marzo 2020 per le terapie intensive.