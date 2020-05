Riapre giardino Villa Bardini

(ANSA) - FIRENZE, 27 MAG - Il giardino di Villa Bardini riapre ai visitatori a partire da martedì 2 giugno, con orario prolungato alle 21 fino a fine agosto. Lo hanno deciso la Fondazione Cr Firenze e la Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron che hanno messo in atto tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa per contenere la diffusione del coronavirus, dalle sanificazioni ai percorsi differenziati per l'entrata e l'uscita. Ai bambini che visiteranno il parco accompagnati dai genitori, ogni sabato e ogni domenica di giugno, sarà offerta gratuitamente una colazione o una merenda al bar della Loggetta.

Inoltre al calar del sole, sulla facciata della villa verrà proiettata la bandiera italiana che potrà essere ammirata in particolare dai Lungarni. La villa rimarrà invece chiusa in attesa del completamento di alcuni lavori. "Abbiamo trascorso con responsabilità e sacrificio - affermano Luigi Salvadori, presidente della Fondazione Cr Firenze e Jacopo Speranza, presidente della Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron - il periodo di chiusura necessaria per affrontare l'emergenza sanitaria; ora è arrivato il momento di riappropriarci della bellezza che caratterizza questo luogo magico. Abbiamo pensato in particolare alle famiglie e ai bambini affinché la loro visita possa offrire l'occasione per stare all'aria aperta e godere della natura pur rimanendo in città. E ci auguriamo anche che questa possa essere un'occasione per avvicinare quei fiorentini che ancora non conoscono la bellezza di questo parco''. (ANSA).