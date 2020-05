Taglia querce bosco protetto,denunciata

(ANSA) - FUCECCHIO (FIRENZE), 26 MAG - I carabinieri forestali di Empoli (Firenze) hanno elevato una sanzione amministrativa di 3.240 euro alla titolare di una ditta che, secondo i militari, ha eseguito tra il 2017 e il 2018 taglio di querce in un bosco di Fucecchio, area dichiarata come sito di importanza comunitaria e regionale. Secondo le indagini, l'impresa avrebbe rimosso le piante senza la opportuna dichiarazione di taglio e in assenza della valutazione di incidenza, su un'area che supera l'ettaro. La titolare dell'azienda è stata anche denunciata per violazioni alla legge quadro sulle aree protette. (ANSA).