Giù da scogliera, grave 15enne

(ANSA) - LIVORNO, 25 MAG - Un ragazzo di 15 anni di Livorno è caduto sulla scogliera del Romito sbattendo la testa ed è stato trasportato all'ospedale in codice rosso in rianimazione con un grave trauma cranico. Per il giovane è stato necessario un recupero difficoltoso da parte dei vigili del fuoco di Livorno, intervenuti da terra con il nucleo speleo alpino fluviale, e coi sommozzatori via mare, data la zona impervia. Il ragazzo sarebbe scivolato cadendo sugli scogli nella zona di Punta Pacchiano, sul litorale roccioso del Romito. Il personale dei vigili del fuoco ha provveduto a mettere in sicurezza il ragazzo che è stato poi recuperato dall'elicottero Pegaso del 118 direttamente dalla scogliera.