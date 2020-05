Coronavirus: Toscana, appena 5 nuovi casi, 2 i decessi

(ANSA) - FIRENZE, 25 MAG - Coronavirus, 5 nuovi casi, 2 decessi, 67 guarigioni Appena 5 nuovi casi in più rispetto a ieri in Toscana che dall'inizio dell'epidemia conta in totale 10.067 contagiati. I nuovi casi sono lo 0,05% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 0,9% - sono 67 - e raggiungono quota 7.416 (il 73,7% dei casi totali). Se i nuovi casi sono un terzo rispetto a quelli registrati ieri (erano 15), va rilevato anche che una proporzione quasi analoga vale per i test eseguiti che complessivamente a oggi hanno raggiunto quota 230.273: sono stati 1.138 quelli efettuati in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 1.288 (nei dati diffusi ieri si parlava di 3.089 eseguiti in più e 3.698 analizzati). Gli attualmente positivi sono oggi 1.636, -3,8% rispetto a ieri. Si registra purtroppo il decesso di due donne, età media 91,5 anni: complessivamente da inizio epidemia i morti sono 1015.

Complessivamente, 1.447 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi. Sono 7.559 (meno 171 rispetto a ieri, meno 2,2%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Aumentano leggermente le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid, che oggi sono complessivamente 189, 3 in più di ieri (più 1,6%) di cui 37 in terapia intensiva (1 in meno rispetto a ieri, meno 2,6%). Tra i guariti 1.570 persone lo sono "clinicamente", 5.846 a tutti gli effetti. (ANSA).