A bordo veicolo scippa donne, un arresto a Prato

(ANSA) - PRATO, 25 MAG - La squadra mobile di Prato ha arrestato, in esecuzione di una misura cautelare, un quarantenne accusato di due furti con strappo avvenuti a febbraio in via Pistoiese a Prato ai danni di due donne cinesi.

Secondo quanto spiegato dalla polizia l'autore degi scippi agiva a bordo di un veicolo: dopo aver avvicinato le donne che camminavano in strada, sporgendosi dal finestrino riusciva a portare via via loro, in modo repentino e violento, le borse.

In un caso sarebbe riuscito a impossessarsi così di 1.800 euro in contanti. (ANSA).