Torna trekking all'arcipelago toscano

(ANSA) - FIRENZE, 22 MAG - Le isole protette dell'arcipelago toscano tornano a essere di nuovo visitabili seguendo un apposito protocollo di sicurezza per i visitatori. Lo rende noto il Parco dell'Arcipelago toscano che propone un programma di trekking a Montecristo, Pianosa, Elba e Giglio.

A Montecristo, grazie al recupero delle visite cancellate nelle settimane scorse per l'emergenza Coronavirus, sono state programmate nuove date: 21 e 28 giugno e 13 e 27 settembre.

Previste escursioni a Pianosa con otto date a giugno, di 50 posti ciascuna. All'Isola del Giglio è in programma un'escursione naturalistica sulle tracce degli asinelli con visita ad un allevamento di Micci Amiatini, ultimi asini presenti sull'isola. Il 24 maggio, per la Giornata europea dei parchi previste alcune escursioni all'Elba. Una con un esperto erborista alla scoperta della flora locale. L'altra è alla Fortezza del Volterraio, restaurata dall'Ente parco, che dai suoi 395 metri di altezza regala un panorama unico sull'arcipelago e la Corsica. (ANSA).